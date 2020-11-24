Резников с COVID-19 потерял голос, пропустит заседание ТКГ

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 13717 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 36988 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 64511 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 103834 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109118 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122664 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155349 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201969 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196226 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, у которого ранее подтвердили COVID-19, находится на больничном и пропустит заседание Трехсторонней контактной группы 25 ноября. Об этом в комментарии УНН сказала советница Резникова Ирина Золотар.

“Состояние (вице-премьер-министра — ред.) удовлетворительное. Чувствует себя бодро, но голос за неделю пропал совсем. Находится дома, на больничном”, — сказала собеседница УНН.

По ее словам, принимать участие в завтрашней видеоконференции в рамках заседания Трехсторонней контактной группы министр “не сможет по объективным причинам, но держит руку на пульсе и на связи с участниками делегации”.

Как сообщал УНН, 11 ноября Алексей Резников сообщил, что получил положительный результат ПЦР-теста.

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