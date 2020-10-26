Резніков: відмовлятись від Мінських угод в односторонньому порядку – це самогубство

"Відмовлятись від Мінську в односторонньому порядку – це є самогубство, цього робити не можна. Тому що це є політико-дипломатичні домовленості чотирьох країн – Німеччини, Франції, України і Росії", - заявив віце-прем'єр.

Він нагадав, що лідери "нормандського формату зустрілись 9 грудня 2019 року в Парижі, і домовились про певні речі, які можна виконати, продемонструвавши, що "Мінськ може жити".

Водночас на думку Резнікова "виконати Мінські угоди на 100% - неможливо".

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр заявив, що Мінськ - це лише логістичний майданчик, де відбуваються консультації, спрямовані на досягнення завдань, окреслених лідерами і політичними радниками країн "нормандської четвірки".