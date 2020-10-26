Резніков: відмовлятись від Мінських угод в односторонньому порядку – це самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україні відмовлятись від Мінських угод в односторонньому порядку не можна. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНН.
"Відмовлятись від Мінську в односторонньому порядку – це є самогубство, цього робити не можна. Тому що це є політико-дипломатичні домовленості чотирьох країн – Німеччини, Франції, України і Росії", - заявив віце-прем'єр.
Він нагадав, що лідери "нормандського формату зустрілись 9 грудня 2019 року в Парижі, і домовились про певні речі, які можна виконати, продемонструвавши, що "Мінськ може жити".
Водночас на думку Резнікова "виконати Мінські угоди на 100% - неможливо".
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр заявив, що Мінськ - це лише логістичний майданчик, де відбуваються консультації, спрямовані на досягнення завдань, окреслених лідерами і політичними радниками країн "нормандської четвірки".