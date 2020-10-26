Резников: отказываться от Минских соглашений в одностороннем порядке - это самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украине отказываться от Минских соглашений в одностороннем порядке нельзя. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.
"Отказываться от Минска в одностороннем порядке - это самоубийство, этого делать нельзя. Потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран - Германии, Франции, Украины и России", - заявил вице-премьер.
Он напомнил, что лидеры "нормандского формата встретились 9 декабря 2019 года в Париже, и договорились об определенных вещах, которые можно выполнить, продемонстрировав, что" Минск может жить".
В то же время по мнению Резникова "выполнить Минские соглашения на 100% - невозможно".
Напомним, ранее вице-премьер заявил, что Минск - это только логистическая площадка, где проходят консультации, направленные на достижение задач, определенных лидерами и политическими советниками стран "нормандской четверки".