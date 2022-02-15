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Резніков та міністр оборони Британії узгодили позиції перед засіданням Північноатлантичної ради

Резніков та міністр оборони Британії узгодили позиції перед засіданням Північноатлантичної ради

Київ • УНН

 • 15046 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков і міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес узгодили позиції перед засіданням Північноатлантичної ради. Про це Резніков повідомив на своїй станиці в Twitter, передає УНН.

Цитата

“Дуже пізнавальна дискусія з колегою Беном Уоллесом. Ми обмінялися думками за підсумками його візиту до Москви і моєї телефонної розмови з міністром оборони Білорусі. Наші позиції були узгоджені перед засіданням Північноатлантичної ради 17 лютого. Солідарність і підтримка", - написав Резніков.

Доповнення

Раніше міністри оборони Британії та Росії провели переговори. Шойгу запевняє у відсутності намірів нападати на Україну.

Резніков у понеділок, 14 лютого, провів телефонну розмову з міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним.

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