Резніков щодо робіт на Поштовій: наш пріоритет – безпека людей і збереження знахідок

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 163484 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 162996 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 294796 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 207796 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 308406 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 207701 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 235098 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253472 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246188 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136130 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
72 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 82787 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 94536 перегляди
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

15:52 • 50367 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

16:19 • 40264 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 127971 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 127971 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 163481 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 294791 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 308401 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 275498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 94536 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 82787 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 122511 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 139835 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 145229 перегляди
Актуальне
Резніков щодо робіт на Поштовій: наш пріоритет – безпека людей і збереження знахідок

Резніков щодо робіт на Поштовій: наш пріоритет – безпека людей і збереження знахідок

Київ • УНН

 • 8426 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Київська міська державна адміністрація (КМДА) не дозволить проведення будь-яких робіт – ані будівельних, ані археологічних – на Поштовій площі, доки не будуть вирішені питання безпеки людей, що живуть у сусідніх будівлях, і збереження знахідок. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

“Вчора провів нараду щодо Поштової. Майже три години тривали словесні баталії. Археологи, будівельники, інвестор, експерти, депутати Київради, активісти — всі були присутні, всі мали змогу висловитися й запропонувати ідеї. Тож, в першу чергу ми розглядаємо питання з боку охорони культурної спадщини, і це є пріоритетом”, — зазначив заступник голови КМДА.

За його словами, головне, що наразі треба зробити, — це винайти альтернативне рішення укріплення об’єкту задля зняття ризиків для знахідок і можливості продовження археологічних досліджень.

“Дослідження мають бути продовжені, але й при цьому має бути забезпечена стійкість конструкцій. Було б добре, якби ж ще археологи, будівельники та інвестор досягли компромісу й обрали варіант проведення археологічних досліджень з мінімальними потерпаннями для археологів і для всього проекту, але при цьому з можливістю продовжити дослідження максимально зручним для збереження способом, а також передбачити збереження вже того, що знайдено”, — написав Олексій Резніков.

Заступник голови КМДА також висвітлив офіційну позицію столичної адміністрації стосовно цієї ситуації.

“Позиція міста дуже проста: ми не дозволимо копати нікому, доки не будуть вирішені два питання: безпека людей, які ходять Поштовою і живуть в сусідніх будівлях, і збереження знахідок”, — підкреслив Резніков.

За його словами, за результатами наради її учасники все ж дійшли згоди. По-перше, “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд” разом із Управлінням охорони культурної спадщини організують зустріч на предмет можливості замовлення дослідження альтернативного варіанту укріплення об’єкту для проведення подальших археологічних досліджень у короткі терміни.

По-друге, Центр археології спільно з представниками Інституту археології допоможе організувати зустріч із Польовим комітетом Інституту археології щодо обговорення можливості зміни процедури археологічних досліджень на Поштовій площі, виходячи із ситуації, що склалася.

Окрім того, присутні на нараді дійшли згоди щодо того, що вирішувати, яким чином і у який спосіб мають експонуватися знахідки, повинні експерти музейної справи.

“Деталі будуть вирішені разом із міжнародними експертами. Яким чином і у який спосіб проводитиметься експонування та зберігання знахідок мають вирішувати експерти музейної справи і це буде однією із основних тем міжнародної конференції, яку ми плануємо провести за місяць”, — підкреслив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$87,270.40
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,052.84
Ethereum
$2,010.81