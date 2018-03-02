Резніков щодо робіт на Поштовій: наш пріоритет – безпека людей і збереження знахідок

“Вчора провів нараду щодо Поштової. Майже три години тривали словесні баталії. Археологи, будівельники, інвестор, експерти, депутати Київради, активісти — всі були присутні, всі мали змогу висловитися й запропонувати ідеї. Тож, в першу чергу ми розглядаємо питання з боку охорони культурної спадщини, і це є пріоритетом”, — зазначив заступник голови КМДА.

За його словами, головне, що наразі треба зробити, — це винайти альтернативне рішення укріплення об’єкту задля зняття ризиків для знахідок і можливості продовження археологічних досліджень.

“Дослідження мають бути продовжені, але й при цьому має бути забезпечена стійкість конструкцій. Було б добре, якби ж ще археологи, будівельники та інвестор досягли компромісу й обрали варіант проведення археологічних досліджень з мінімальними потерпаннями для археологів і для всього проекту, але при цьому з можливістю продовжити дослідження максимально зручним для збереження способом, а також передбачити збереження вже того, що знайдено”, — написав Олексій Резніков.

Заступник голови КМДА також висвітлив офіційну позицію столичної адміністрації стосовно цієї ситуації.

“Позиція міста дуже проста: ми не дозволимо копати нікому, доки не будуть вирішені два питання: безпека людей, які ходять Поштовою і живуть в сусідніх будівлях, і збереження знахідок”, — підкреслив Резніков.

За його словами, за результатами наради її учасники все ж дійшли згоди. По-перше, “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд” разом із Управлінням охорони культурної спадщини організують зустріч на предмет можливості замовлення дослідження альтернативного варіанту укріплення об’єкту для проведення подальших археологічних досліджень у короткі терміни.

По-друге, Центр археології спільно з представниками Інституту археології допоможе організувати зустріч із Польовим комітетом Інституту археології щодо обговорення можливості зміни процедури археологічних досліджень на Поштовій площі, виходячи із ситуації, що склалася.

Окрім того, присутні на нараді дійшли згоди щодо того, що вирішувати, яким чином і у який спосіб мають експонуватися знахідки, повинні експерти музейної справи.

“Деталі будуть вирішені разом із міжнародними експертами. Яким чином і у який спосіб проводитиметься експонування та зберігання знахідок мають вирішувати експерти музейної справи і це буде однією із основних тем міжнародної конференції, яку ми плануємо провести за місяць”, — підкреслив заступник голови КМДА Олексій Резніков.