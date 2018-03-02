Резников о работах на Почтовой: наш приоритет - безопасность людей и сохранность находок

“Вчера провел совещание по Почтовой. Почти 3 часа продолжались словесные баталии. Археологи, строители, инвестор, эксперты, депутаты Киевсовета, активисты — все присутствовали, все имели возможность высказаться и предложить идеи. Поэтому, в первую очередь мы рассматриваем вопрос со стороны охраны культурного наследия, и это является приоритетом”, — отметил заместитель председателя КГГА.

По его словам, главное, что сейчас нужно сделать, — это изобрести альтернативное решение укрепления объекта для снятия рисков для находок и возможности продолжения археологических исследований.

“Исследования должны быть продолжены, но и при этом должна быть обеспечена устойчивость конструкций. Было бы хорошо, если бы еще археологи, строители и инвестор достигли компромисса и выбрали вариант проведения археологических исследований с минимальными затратами для людей, археологов и для всего проекта, но при этом с возможностью продолжить исследования максимально удобным для сохранения способом, а также предусмотреть сохранение уже того, что найдено”, - написал Алексей Резников.

Заместитель председателя КГГА также осветил официальную позицию столичной администрации относительно этой ситуации.

“Позиция города очень проста: мы не позволим копать никому, пока не будут решены два вопроса: безопасность людей, которые ходят по Почтовой площади и живут в соседних зданиях, и сохранение находок”, — подчеркнул Резников.

По его словам, по результатам совещания его участники все же пришли к согласию. Во-первых, “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений” вместе с Управлением охраны культурного наследия организуют встречу на предмет возможности заказа исследования альтернативного варианта укрепления объекта для проведения дальнейших археологических исследований в короткие сроки.

Во-вторых, Центр археологии совместно с представителями Института археологии поможет организовать встречу с Полевым комитетом Института археологии по обсуждению возможности изменения процедуры археологических исследований на Почтовой площади, исходя из сложившейся ситуации.

Кроме того, присутствующие на совещании пришли к согласию относительно того, что решать, каким образом и каким образом будут експонироваться находки, должны эксперты музейного дела.

“Детали будут решены вместе с международными экспертами. Каким образом будет проводиться экспонирование и хранение находок должны решать эксперты музейного дела и это будет одной из основных тем международной конференции, которую мы планируем провести через месяц”, - подчеркнул заместитель председателя КГГА Алексей Резников.