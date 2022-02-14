Резніков провів онлайн-зустріч з новим міністром оборони ФРН: про що домовились

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 55177 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 91283 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 100618 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 128478 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 135513 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 116756 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 134596 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167860 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179514 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215656 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 211117 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 285916 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 76421 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 53578 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 72753 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 285983 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 211175 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 305318 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 423672 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 674732 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 20991 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 72753 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 103003 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 140192 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164820 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Резніков провів онлайн-зустріч з новим міністром оборони ФРН: про що домовились

Резніков провів онлайн-зустріч з новим міністром оборони ФРН: про що домовились

Київ • УНН

 • 21718 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков провів онлайн-зустріч з новим міністром оборони Федеральної Республіки Німеччина Крістіне Ламбрехт. Сторони обговорили питання додаткової підтримки України урядом Німеччини. Про це Резніков повідомив в ефірі “Свобода Слова” на ICTV, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я мав, буквально за 30 хвилин до цього включення, розмову з міністром оборони Федеральної Німеччини. Ми познайомилися з нею онлайн. Нарешті відбулася розмова. Я почув підтримку нашої територіальної цілісності та, відповідно, нашого права на вступ до будь-якого оборонного Альянсу, що ніхто не має право нам забороняти це робити. Я висловив свої міркування та бажання щодо того, як би ми хотіли отримати додатково отримати підтримку з боку Уряду Німеччини, і ми домовилися про майбутню подальшу зустріч”, - заявив Резніков.

Додамо

Сьогодні до України з офіційним візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Під час візиту Олаф Шольц заявив, що Німеччина виділить Україні кредит у 150 млн євро.

Шольц заявив, що жодна країна у світі за останні вісім років так сильно не підтримувала Україну фінансово, як це робить Німеччина.

Таким чином, з його слів, ФРН робить українську економіку більш стійкою та незалежною від іноземного впливу. Канцлер запевнив, що країна продовжить свою підтримку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70