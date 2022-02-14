Резніков провів онлайн-зустріч з новим міністром оборони ФРН: про що домовились
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков провів онлайн-зустріч з новим міністром оборони Федеральної Республіки Німеччина Крістіне Ламбрехт. Сторони обговорили питання додаткової підтримки України урядом Німеччини. Про це Резніков повідомив в ефірі “Свобода Слова” на ICTV, передає кореспондент УНН.
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“Я мав, буквально за 30 хвилин до цього включення, розмову з міністром оборони Федеральної Німеччини. Ми познайомилися з нею онлайн. Нарешті відбулася розмова. Я почув підтримку нашої територіальної цілісності та, відповідно, нашого права на вступ до будь-якого оборонного Альянсу, що ніхто не має право нам забороняти це робити. Я висловив свої міркування та бажання щодо того, як би ми хотіли отримати додатково отримати підтримку з боку Уряду Німеччини, і ми домовилися про майбутню подальшу зустріч”, - заявив Резніков.
Додамо
Сьогодні до України з офіційним візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Під час візиту Олаф Шольц заявив, що Німеччина виділить Україні кредит у 150 млн євро.
Шольц заявив, що жодна країна у світі за останні вісім років так сильно не підтримувала Україну фінансово, як це робить Німеччина.
Таким чином, з його слів, ФРН робить українську економіку більш стійкою та незалежною від іноземного впливу. Канцлер запевнив, що країна продовжить свою підтримку.