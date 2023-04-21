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Резніков підсумував зустріч з колегами з США: ворог відчує наслідки домовленостей

Київ • УНН

 • 160753 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками переговорів з головою Пентагону Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі на полях засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що ворог відчує наслідки цих домовленостей, пише УНН.

Цитата

"У нас була плідна двостороння зустріч з нашими американськими колегами. Це була відверта розмова спільною мовою. Я вдячний великим друзям України Ллойду Остіну та Марку Міллі за їх лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції. Ми ефективно та прозоро використовуємо допомогу, яку надає американський народ. Ворог відчує наслідки наших домовленостей", - написав Резніков у Twitter.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

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