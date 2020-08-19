Резніков назвав терміни завершення розробки концепції розвитку Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У середу на зустрічі віце-прем‘єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова з представниками українських бізнес-асоціацій обговорили базові ідеї концепції розвитку Донецької і Луганської областей, яка стане основою відповідної стратегії, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
Так, Резніков повідомив, що Мінреінтеграції наразі розробляє концепцію розвитку східних областей країни, в якій основну увагу приділено наразі підконтрольним уряду України частинам Донецької і Луганської областей.
"Мінреінтеграції планує восени завершити розробку концепції економічного розвитку Донбасу", - зазначили у міністерстві з посиланням на слова очільника відомства.
Повідомляється, що метою концепції є напрацювання ключових напрямків і засад, які стануть фундаментом нової економічної стратегії, яка, в свою чергу, направлена на трансформацію інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні.
"Ми повинні зосередитися на створенні нової економіки. Оновлений Донбас може стати центром нових підходів у виробничих відносинах. Є всі підстави вважати, що можна залучити великі інвестиції у Східну Україну. Зрештою, інвестори працюють у гарячих точках по всьому світу", - зауважив Резніков.
Він наголосив, що західні інвестиції, разом із вітчизняними, можуть зіграти вирішальну роль у перетворенні Донбасу у двигун економічного розвитку.
"Найважливішим для інвесторів питанням є наявність сталої судової системи захисту прав інвесторів, верховенства права, системи страхування ризиків... Ми розглядаємо поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон, як невід'ємну частину цих планів. Крім того, держава повинна взяти на себе хоча б частину політичних і військових ризиків, які важко передбачити інвесторам. Щоб зробити цей підхід стійким, необхідно створити сталу та ефективну систему управління, включаючи всі необхідні інституції, такі як цільовий фонд та інвестиційна агенція", - сказав міністр.
Як зазначили у пресслужбі, представники економічної та бізнес-спільнот підтримали ініціативу уряду щодо розробки згаданої концепції та напрацюють і нададуть міністерству свої пропозиції, які вони вважають доцільними при майбутньому формуванні стратегії.
Як повідомлялося в УНН, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як працюватимуть "вільні економічні зони" на Донбасі.