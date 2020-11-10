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Резніков: безпечна реінтеграція окупованих територій триватиме щонайменше 25 років

Київ • УНН

 • 11773 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Безпечна реінтеграція і завершення розмінування в Україні займе не менше 25 років. Про це заявив міністр з питань реінтеграції ТОТ України Олексій Резніков, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ми усвідомлюємо, що у нас попереду схожий шлях (з розмінуванням у Хорватії – ред.). І я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це у тому числі і завершення розмінування, займе не менше 25 років", - сказав Резніков.

Нагадаємо, як заявляв очільник Мінреінтеграції Олексій Резніков, Україна майже реалізувала домовленості, яких досягнула під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі торік.

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