Режим тиші: з початку доби на Донбасі не лунали постріли
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З початку доби і до 18.00 в зоні проведення антитерористичної операції не зафіксовано пострілів з боку російсько-терористичних угруповань. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Від початку доби на лінії розмежування сторін зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Станом на 18.00 на усіх ділянках нашої оборони обстрілів українських позицій не було”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, українські військовослужбовці, які виконують бойові завдання із оборони України, продовжують надійно контролювати противника дотримуючись при цьому режиму всеохоплючого припинення вогню.
Нагадаємо, минулої доби незаконні збройні формування дотримувалися перемир’я, яке було встановлене в рамках переговорів Трьохсторонньої контактної групи.