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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 12098 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16808 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 63058 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73897 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101855 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109100 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116511 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Режим тишины: с начала суток на Донбассе не раздавались выстрелы

Режим тишины: с начала суток на Донбассе не раздавались выстрелы

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КИЕВ. 22 марта. УНН. С начала суток и до 18.00 в зоне проведения антитеррористической операции не зафиксировано выстрелов со стороны российско-террористических группировок. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"С начала суток на линии разграничения сторон зафиксировано соблюдение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. По состоянию на 18.00 на всех участках нашей обороны обстрелов украинских позиций не было", - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи по обороне Украины, продолжают надежно контролировать противника соблюдая при этом режим полного прекращении огня.

Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования придерживались перемирия, которое было установлено в рамках переговоров трехсторонней контактной группы.

Украинские Национальные Новости

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