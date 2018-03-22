Режим тишины: с начала суток на Донбассе не раздавались выстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. С начала суток и до 18.00 в зоне проведения антитеррористической операции не зафиксировано выстрелов со стороны российско-террористических группировок. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"С начала суток на линии разграничения сторон зафиксировано соблюдение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. По состоянию на 18.00 на всех участках нашей обороны обстрелов украинских позиций не было", - говорится в сообщении.
Как отмечается, украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи по обороне Украины, продолжают надежно контролировать противника соблюдая при этом режим полного прекращении огня.
Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования придерживались перемирия, которое было установлено в рамках переговоров трехсторонней контактной группы.