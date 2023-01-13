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Рейтингові ЗМІ світу не можуть достовірно описати ситуацію в Україні: Центр протидії дезінформації пояснює, чому

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Рейтингові ЗМІ світу не можуть достовірно описати ситуацію в Україні, оскільки джерела не завжди є достовірними та верифікуються світовими мас-медіа. Про це інформує Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Рейтингові ЗМІ світу не можуть достовірно описати ситуацію в Україні: Центр протидії дезінформації пояснює, чому

Деталі

Так, ЦПД наводить до прикладу опубліковану 12 січня статтю на сторінці каналу CNN про ситуацію в Соледарі, де журналісти посилаються на фейковий канал 46 ДШБ.

Через кілька годин публікація зникла з ресурсу, а на її місці з'явилась інша стаття, де ситуація щодо Соледара описана уже в більш дипломатичній формі, також в ній не було жодних посилань.

Таким чином, наголошують у ЦПД, навіть відомі ЗМІ світу, перебуваючи не в Україні, не завжди можуть дати оперативну і достовірну оцінку ситуації – таку, як дають офіційні джерела інформації.

Цитата

“Всі іноземні ЗМІ посилаються на офіційних представників, або на інтернет-ресурси, звідки вони одержали інформацію, проте не завжди ця інформація верифікується світовими ЗМІ”, – зазначають у ЦПД.

Доповнення

CNN опублікували статтю, в якій український військовий у Соледарі розповідає про ситуацію в місті.

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