Рейтингові ЗМІ світу не можуть достовірно описати ситуацію в Україні: Центр протидії дезінформації пояснює, чому
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Рейтингові ЗМІ світу не можуть достовірно описати ситуацію в Україні, оскільки джерела не завжди є достовірними та верифікуються світовими мас-медіа. Про це інформує Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
Так, ЦПД наводить до прикладу опубліковану 12 січня статтю на сторінці каналу CNN про ситуацію в Соледарі, де журналісти посилаються на фейковий канал 46 ДШБ.
Через кілька годин публікація зникла з ресурсу, а на її місці з'явилась інша стаття, де ситуація щодо Соледара описана уже в більш дипломатичній формі, також в ній не було жодних посилань.
Таким чином, наголошують у ЦПД, навіть відомі ЗМІ світу, перебуваючи не в Україні, не завжди можуть дати оперативну і достовірну оцінку ситуації – таку, як дають офіційні джерела інформації.
Цитата
“Всі іноземні ЗМІ посилаються на офіційних представників, або на інтернет-ресурси, звідки вони одержали інформацію, проте не завжди ця інформація верифікується світовими ЗМІ”, – зазначають у ЦПД.
Доповнення
CNN опублікували статтю, в якій український військовий у Соледарі розповідає про ситуацію в місті.