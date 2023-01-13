Рейтинговые СМИ мира не могут достоверно описать ситуацию в Украине: Центр противодействия дезинформации объясняет, почему
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Рейтинговые СМИ мира не могут достоверно описать ситуацию в Украине, поскольку источники не всегда являются достоверными и верифицируются мировыми масс-медиа. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
Так, ЦПД приводит в пример опубликованную 12 января статью на странице канала CNN о ситуации в Соледаре, где журналисты ссылаются на фейковый канал 46 ДШБ.
Через несколько часов публикация исчезла с ресурса, а на ее месте появилась другая статья, где ситуация по Соледару описана уже в более дипломатичной форме, также в ней не было никаких ссылок.
Таким образом, отмечают в ЦПД, даже известные СМИ мира, находясь не в Украине, не всегда могут дать оперативную и достоверную оценку ситуации – такую, как дают официальные источники информации.
Цитата
“Все иностранные СМИ ссылаются на официальных представителей, или на интернет-ресурсы, откуда они получили информацию, однако не всегда эта информация верифицируется мировыми СМИ”, – отмечают в ЦПИ.
Дополнение
CNN опубликовали статью, в которой украинский военный в Соледаре рассказывает о ситуации в городе.