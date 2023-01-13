Рейтинговые СМИ мира не могут достоверно описать ситуацию в Украине: Центр противодействия дезинформации объясняет, почему

Детали

Так, ЦПД приводит в пример опубликованную 12 января статью на странице канала CNN о ситуации в Соледаре, где журналисты ссылаются на фейковый канал 46 ДШБ.

Через несколько часов публикация исчезла с ресурса, а на ее месте появилась другая статья, где ситуация по Соледару описана уже в более дипломатичной форме, также в ней не было никаких ссылок.

Таким образом, отмечают в ЦПД, даже известные СМИ мира, находясь не в Украине, не всегда могут дать оперативную и достоверную оценку ситуации – такую, как дают официальные источники информации.

Цитата

“Все иностранные СМИ ссылаются на официальных представителей, или на интернет-ресурсы, откуда они получили информацию, однако не всегда эта информация верифицируется мировыми СМИ”, – отмечают в ЦПИ.

Дополнение

CNN опубликовали статью, в которой украинский военный в Соледаре рассказывает о ситуации в городе.