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Рейтинги кандидатів до Верховного Суду оприлюднять в середині травня

Рейтинги кандидатів до Верховного Суду оприлюднять в середині травня

Київ • УНН

 • 8755 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. В середині травня оприлюднять рейтинги кандидатів до Верховного Суду. Про це УНН повідомили у прес-службі ВККСУ.

“Рейтинги кандидатів до Верховного Суду Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднить у середині травня”, — йдеться в повідомленні.

Голова ВККСУ Сергій Козьяков нагадав, що наразі триває перевірка практичних робіт кандидатів, яку планують завершити наступного тижня. Він також звернув увагу, що Верховний Суд працюватиме за оновленими процесуальними кодексами.

“Важливо, щоб у перехідних положеннях цих документів були передбачені механізми, які дозволять Верховному Суду працювати дійсно ефективно”, — зауважив Голова Комісії.

Також С.Козьяков повідомив, що до кінця травня планується оголосити добір кандидатів на 700 вакантних посад суддів місцевих судів. Окрім того, у 2017 році Комісія продовжить кваліфікаційне оцінювання суддів.

Як повідомляв УНН, у Вищій комісії суддів заявили, що жоден з кандидатів не мав переваг.

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