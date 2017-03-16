Рейтинги кандидатов в Верховный Суд обнародуют в середине мая

"Рейтинги кандидатов в Верховный Суд Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародует в середине мая", - говорится в сообщении.

Председатель ВККСУ Сергей Козьяков напомнил, что сейчас идет проверка практических работ кандидатов, которую планируют завершить на следующей неделе. Он также обратил внимание, что Верховный Суд будет работать по обновленным процессуальным кодексам.

"Важно, чтобы в переходных положениях этих документов были предусмотрены механизмы, которые позволят Верховному Суду работать действительно эффективно", - отметил Председатель Комиссии.

Также С.Козьяков сообщил, что до конца мая планируется объявить отбор кандидатов на 700 вакантных должностей судей местных судов. Кроме того, в 2017 году Комиссия продолжит квалификационную оценку судей.

Как сообщал УНН, в Высшей комиссии судей заявили, что ни один из кандидатов не имел преимуществ.