Рейтинг WTA: Світоліна повернулася в топ-5, Цуренко вибула із сотні кращих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг в якому в сотні кращих залишились чотири українки, передає УНН з посиланням на WTA.
Перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася в топ-5, обійшовши Бьянку Андрееску з Канади і піднявшись на 5-у позицію.
Даяна Ястремська зберегла за собою 22-е місце, Катерина Козлова піднялася на 89-е (+2), Катаріна Завацька встановила персональний рекорд, піднявшись на 106-й рядок (+1).
Натомість Леся Цуренко втратила очки від торішнього фіналу в Брісбені і вперше з 2012 року покинула межі топ-100 (119-е місце).
Додамо, лідером залишилась австралійка Ешлі Барті, а за нею йдуть Плішкова і Халеп.