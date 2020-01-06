Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в топ-5, Цуренко выбыла из сотни лучших

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КИЕВ. 6 января. УНН. Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в котором в сотне лучших остались четыре украинки, передает УНН со ссылкой на WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в топ-5, обойдя Бьянку Андрееску из Канады и поднявшись на пятую позицию.

Даяна Ястремская сохранила за собой двадцать второй место, Екатерина Козлова поднялась на восемьдесят девятое (2), Катарина Завацкая установила персональный рекорд, поднявшись на 106-ю строчку (1).

Зато Леся Цуренко потеряла очки прошлогоднего финала в Брисбене и впервые с 2012 года покинула пределы топ-100 (сто девятнадцатое место).

Добавим, лидером осталась австралийка Эшли Барти, а за ней следуют Плишкова и Халеп.

Украинские Национальные Новости

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