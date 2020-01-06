Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в топ-5, Цуренко выбыла из сотни лучших
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в котором в сотне лучших остались четыре украинки, передает УНН со ссылкой на WTA.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в топ-5, обойдя Бьянку Андрееску из Канады и поднявшись на пятую позицию.
Даяна Ястремская сохранила за собой двадцать второй место, Екатерина Козлова поднялась на восемьдесят девятое (2), Катарина Завацкая установила персональный рекорд, поднявшись на 106-ю строчку (1).
Зато Леся Цуренко потеряла очки прошлогоднего финала в Брисбене и впервые с 2012 года покинула пределы топ-100 (сто девятнадцатое место).
Добавим, лидером осталась австралийка Эшли Барти, а за ней следуют Плишкова и Халеп.