Рейтинг новобудов столиці: ЖК “Київміськбуду” у лідерах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 кітня. УНН. Об’єкти “Київміськбуду” у трійці кращих житлових комплексів столиці у різних номінаціях. Відповідні результати незалежного дослідження “Ревізор новобудов” оприлюднили аналітики профільного порталу Address.ua, пише УНН.
Згідно з результатами дослідження, житловий комплекс на Обухівській, 135-А та ЖК “Новомостицько-Замковецький” увійшли до трійки лідерів номінації “Фінансові умови” нижнього цінового сегменту.
За словами Голови правління — президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, присутність об’єктів Холдингової компанії у рейтингах кращих новобудов столиці з часом лише зростатиме.
“Київміськбуд” постійно працює над запровадженням нових рішень під час будівництва житла. У поточному році компанія планує розпочати реалізацію 7 нових житлових комплексів. Вони будуть зведені із застосуванням новітніх матеріалів утеплення, з сонячними батареями та зарядними пристроями для електромобілів. Запроваджуючи нове, компанія залишається вірною 63-річним традиціям — завжди добудовувати до кінця, виконувати зобов’язання перед інвесторами, будувати доступне житло“, — зазначив Ігор Кушнір.
Проект “Ревізор новобудов” має на меті надати покупцеві незалежну оцінку ризиків, слабких і сильних місць об’єктів на ринку первинної нерухомості. Як зазначили організатори, в десятій хвилі дослідження перевірку пройшов 161 житловий комплекс столиці.
Основними критеріями оцінювання об’єктів і складання рейтингу, були зручність життя (фізичні характеристики квартир) та фінансові умови (цінова привабливість, наявність розстрочки, інших програм стимулювання попиту).