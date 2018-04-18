Рейтинг новостроек столицы: ЖК "Киевгорстроя" в лидерах

Согласно результатам исследования, жилой комплекс на Обуховской, 135-А и ЖК “Новомостицко-Замковецкий” вошли в тройку лидеров номинации “Финансовые условия” нижнего ценового сегмента.

По словам Главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, присутствие объектов Холдинговой компании в рейтингах лучших новостроек столицы со временем будет только возрастать.

“Киевгорстрой” постоянно работает над внедрением новых решений при строительстве жилья. В текущем году компания планирует начать реализацию 7 новых жилых комплексов. Они будут построены с применением новейших материалов утепления, с солнечными батареями и зарядными устройствами для электромобилей. Вводя новое, компания остается верной 63-летним традициям — всегда достраивать до конца, выполнять обязательства перед инвесторами, строить доступное жилье“, — отметил Игорь Кушнир.

Цель проекта “Ревизор новостроек” — предоставить покупателю независимую оценку рисков, слабых и сильных мест объектов на рынке первичной недвижимости. Как отметили организаторы, в десятой волне исследования проверку прошел 161 жилой комплекс столицы.

Основными критериями оценки объектов и составления рейтинга были удобство жизни (физические характеристики квартир) и финансовые условия (ценовая привлекательность, наличие рассрочки, других программ стимулирования спроса).