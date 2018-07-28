Рейтинг Макрона виріс попри сканадал з його охоронцем

Рейтинг Макрона в червні впав до нового мінімуму за трохи більше як рік після приходу до влади, повідомляє видання з посиланням на кілька опитувань. Однак 40-річний Макрон відновив свою популярність в липні, згідно з дослідженням Harris Interactive. Його популярність піднялася на два процентних пункти до 42%, незважаючи на політичний скандал і на тлі можливого ефекту ореолу від перемоги на чемпіонаті світу з футболу.

Опитування було проведено серед 966 осіб з 24 по 26 липня, коли Макрон зробив свої перші заяви у справі свого радника з безпеки Беналли. Опитування показало, що становище Макрона покращилося серед молоді віком до 35 років.

Згідно з даними Harris, рейтинг схвалення президента, який в червні 2017 року, відразу після того, як він вступив на посаду, досяг свого максимуму на рівні 59%, опустився нижче позначки 50% в травні цього року, а потім до 40% в червні.