Рейтинг Макрона вырос, не смотря на сканадал с его телохранителем

Рейтинг Макрона в июне упал до нового минимума за чуть больше года после прихода к власти, сообщает издание со ссылкой на несколько опросов. Однако 40-летний Макрон восстановил свою популярность в июле, согласно исследованию Harris Interactive. Его популярность поднялась на два процентных пункта до 42%, несмотря на политический скандал и на фоне возможного эффекта ореола от победы на чемпионате мира по футболу.

Опрос был проведен среди 966 человек с 24 по 26 июля, когда Макрон сделал свои первые заявления по делу своего советника по безопасности Беналлы. Опрос показал, что положение Макрона улучшилось среди молодежи моложе 35 лет.

Согласно данным Harris, рейтинг одобрения президента, который в июне 2017 года, сразу после того, как он вступил в должность, достиг своего максимума на уровне 59%, опустился ниже отметки 50% в мае этого года, а затем до 40% в июне.