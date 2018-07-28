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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34387 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 100416 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 122560 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130198 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 153034 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Рейтинг Макрона вырос, не смотря на сканадал с его телохранителем

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Популярность президента Франции Эммануэля Макрона в июле немного выросла, несмотря на политический скандал вокруг его бывшего советника по безопасности и телохранителя Александра Беналлу, который был уволен после нападения на демонстрантов. Об этом со ссылкой на опрос общественного мнения в субботу сообщает Reuters, передает УНН.

Рейтинг Макрона в июне упал до нового минимума за чуть больше года после прихода к власти, сообщает издание со ссылкой на несколько опросов. Однако 40-летний Макрон восстановил свою популярность в июле, согласно исследованию Harris Interactive. Его популярность поднялась на два процентных пункта до 42%, несмотря на политический скандал и на фоне возможного эффекта ореола от победы на чемпионате мира по футболу.

Опрос был проведен среди 966 человек с 24 по 26 июля, когда Макрон сделал свои первые заявления по делу своего советника по безопасности Беналлы. Опрос показал, что положение Макрона улучшилось среди молодежи моложе 35 лет.

Согласно данным Harris, рейтинг одобрения президента, который в июне 2017 года, сразу после того, как он вступил в должность, достиг своего максимума на уровне 59%, опустился ниже отметки 50% в мае этого года, а затем до 40% в июне.

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