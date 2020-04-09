Рейтинг ФІФА: збірна України зберігає місце в ТОП-25 найсильніших команд світу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. ФІФА виступила з повідомленням, в якому зазначила відсутність у зв'язку з пандемією міжнародних матчів і, відповідно, руху в рейтингу федерації, за винятком мінімальних змін у нижній частині реєстру. Про це інформує УАФ, передає УНН.
Україна, як і раніше, посідає в рейтингу 24-у сходинку, маючи 1537 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.
Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Нідерланди — 14-е, Австрія — 26-е.
Рейтинг ФІФА на 09.04.2020:
1. Бельгія — 1765
2. Франція — 1733
3. Бразилія — 1712
4. Англія — 1661
5. Уругвай — 1645
6. Хорватія — 1642
7. Португалія — 1639
8. Іспанія — 1636
9. Аргентина — 1623
10. Колумбія — 1622
…
24. УКРАЇНА — 1537
Нагадаємо, збірна України отримала рекордні преміальні за вихід на ЄВРО.
"Ми пишаємося нашою збірною. Пам'ятний чудовий 2019 рік, коли історично вийшло, що ми потрапили на два чемпіонати Європи - Євро-2020 і Євро-2021. Сьогодні можу точно сказати, що всі премії виплачені. Це рекордна премія за весь час - з податками 4 млн доларів отримали наші гравці і тренери", - сказав з цього приводу президент УАФ Павелко і додав, що "наша збірна гідна того, щоб отримувати рекордні премії".