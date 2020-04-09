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Рейтинг ФІФА: збірна України зберігає місце в ТОП-25 найсильніших команд світу

Рейтинг ФІФА: збірна України зберігає місце в ТОП-25 найсильніших команд світу

Київ • УНН

 • 15452 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. ФІФА виступила з повідомленням, в якому зазначила відсутність у зв'язку з пандемією міжнародних матчів і, відповідно, руху в рейтингу федерації, за винятком мінімальних змін у нижній частині реєстру. Про це інформує УАФ, передає УНН.

Україна, як і раніше, посідає в рейтингу 24-у сходинку, маючи 1537 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.

Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Нідерланди — 14-е, Австрія — 26-е.

Рейтинг ФІФА на 09.04.2020:

1. Бельгія — 1765

2. Франція — 1733

3. Бразилія — 1712

4. Англія — 1661

5. Уругвай — 1645

6. Хорватія — 1642

7. Португалія — 1639

8. Іспанія — 1636

9. Аргентина — 1623

10. Колумбія — 1622

24. УКРАЇНА — 1537

Нагадаємо, збірна України отримала рекордні преміальні за вихід на ЄВРО.

"Ми пишаємося нашою збірною. Пам'ятний чудовий 2019 рік, коли історично вийшло, що ми потрапили на два чемпіонати Європи - Євро-2020 і Євро-2021. Сьогодні можу точно сказати, що всі премії виплачені. Це рекордна премія за весь час - з податками 4 млн доларів отримали наші гравці і тренери", - сказав з цього приводу президент УАФ Павелко і додав, що "наша збірна гідна того, щоб отримувати рекордні премії".

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