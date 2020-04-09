Рейтинг ФИФА: сборная Украины сохраняет место в ТОП-25 сильнейших команд мира

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33973 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42513 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58202 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59363 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 83461 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75539 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101291 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105393 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130580 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130216 просмотра

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Актуальное
Рейтинг ФИФА: сборная Украины сохраняет место в ТОП-25 сильнейших команд мира

Рейтинг ФИФА: сборная Украины сохраняет место в ТОП-25 сильнейших команд мира

Киев  •  УНН

 • 15443 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. ФИФА выступила с сообщением, в котором отметила отсутствие в связи с пандемией международных матчей и, соответственно, движения в рейтинге федерации, за исключением минимальных изменений в нижней части реестра. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

Украина, как и раньше, занимает в рейтинге 24-ю ступень, имея 1537 баллов. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-я.

Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды - 14-е, Австрия - 26-е.

Рейтинг ФИФА на 09.04.2020:

1. Бельгия - 1765

2. Франция - 1733

3. Бразилия - 1712

4. Англия - 1661

5. Уругвай - 1645

6. Хорватия - 1642

7. Португалия - 1639

8. Испания - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбия - 1622

...

24. УКРАИНА - 1537

Напомним, сборная Украины получила рекордные премиальные за выход на Евро.

"Мы гордимся нашей сборной. Памятный замечательный 2019 год, когда исторически получилось, что мы попали на два чемпионата Европы - Евро-2020 и Евро-2021. Сегодня могу точно сказать, что все премии выплачены. Это рекордная премия за все время - с налогами 4 млн долларов получили наши игроки и тренеры", - сказал по этому поводу президент УАФ Павелко и добавил, что "наша сборная достойна того, чтобы получать рекордные премии".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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