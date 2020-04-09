Рейтинг ФИФА: сборная Украины сохраняет место в ТОП-25 сильнейших команд мира

Украина, как и раньше, занимает в рейтинге 24-ю ступень, имея 1537 баллов. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-я.

Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды - 14-е, Австрия - 26-е.

Рейтинг ФИФА на 09.04.2020:

1. Бельгия - 1765

2. Франция - 1733

3. Бразилия - 1712

4. Англия - 1661

5. Уругвай - 1645

6. Хорватия - 1642

7. Португалия - 1639

8. Испания - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбия - 1622

...

24. УКРАИНА - 1537

Напомним, сборная Украины получила рекордные премиальные за выход на Евро.

"Мы гордимся нашей сборной. Памятный замечательный 2019 год, когда исторически получилось, что мы попали на два чемпионата Европы - Евро-2020 и Евро-2021. Сегодня могу точно сказать, что все премии выплачены. Это рекордная премия за все время - с налогами 4 млн долларов получили наши игроки и тренеры", - сказал по этому поводу президент УАФ Павелко и добавил, что "наша сборная достойна того, чтобы получать рекордные премии".