Рейтинг Джо Байдена в США впав: що вплинуло

ukru
19:38 • 76646 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 100756 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 161303 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 144902 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147057 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158869 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176510 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149942 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159117 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175986 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159947 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 153408 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125408 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 119552 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 137446 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 161305 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 153408 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251888 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248202 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376551 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 54179 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64311 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62459 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98364 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109576 перегляди
Актуальне
Рейтинг Джо Байдена в США впав: що вплинуло

Рейтинг Джо Байдена в США впав: що вплинуло

Київ • УНН

 • 40427 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Через дев'ять місяців після вступу на посаду підтримка президента Джо Байдена серед американців знижується. Про це пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Це засвідчили одразу кілька загальнонаціональних опитувань думки виборців минулого тижня. За даними сайту FiveThirtyEight, 49,2% американців не підтримують голову Білого дому проти 44,5% респондентів, які схвально оцінюють його роботу. 5 нещодавніх опитувань проведених сайтом RealClearPolitics засвідчили, що незадоволення Байденом перевищує підтримку, три опитування показали зворотні результати.

Аналітики кажуть, що найбільш різке падіння рівня підтримки президента відбулось серед незалежних виборців, які допомогли Байдену обійти колишнього президента Дональда Трампа у перегонах за Білий дім.

У липні після шести місяців в Овальному кабінеті, рівень підтримки Байдена був на 9% вищий, ніж незадоволення його роботою, але це змінилось до кінця серпня. За два місяці його рейтинг впав іще нижче. Експерти мають кілька пояснень.

У цей час відбулось хаотичне виведення американського контингенту з Афганістану після 20 років війни, кажуть аналітики. Вони також підкреслюють затяте політичне протистояння між республіканцями й демократами у Вашингтоні щодо збільшення межі державного боргу, а також суперечку у Демократичній партії США щодо розміру й обсягу плану Байдена щодо найбільшого за останні 50 років плану про збільшення соціального захисту для населення.

Також відбувається зростання випадків зараження коронавірусом, а майже 70 мільйонів американців і досі не вакциновані. Байден запровадив обов'язкове щеплення чи регулярні тестування на коронавірус для компаній із понад 100 працівниками, але в деяких штатах і компаніях ці вимоги не виконують.

Ухвалення законодавчих ініціатив і зменшення загрози коронавірусу можуть посилити позиції Байдена, але, як відзначає сайт FiveThirtyEight, зараз Байдена підтримує найменша кількість виборців на цей момент президенства, ніж майже усіх американських президентів із 1945 року. Виняток становлять лише два президенти, один з них - Дональд Трамп.

Нагадаємо

Президент США вперше оголосив День відзначення Корінних народів США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами