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Рейтинг Джо Байдена в США упал: что повлияло

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Через девять месяцев после вступления в должность поддержка президента Джо Байдена среди американцев снижается. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Это показали сразу несколько общенациональных опросов мнения избирателей на прошлой неделе. По данным сайта FiveThirtyEight, 49,2% американцев не поддерживают главу Белого дома против 44,5% респондентов, положительно оценивают его работу. 5 недавних опросов проведенных сайтом RealClearPolitics показали, что недовольство Байденом превышает поддержку, три опроса показали обратные результаты.

Аналитики говорят, что наиболее резкое падение уровня поддержки президента состоялось среди независимых избирателей, которые помогли Байдена обойти бывшего президента Дональда Трампа в гонке за Белый дом.

В июле после шести месяцев в Овальном кабинете, уровень поддержки Байдена был на 9% выше, чем недовольство его работой, но это изменилось до конца августа. За два месяца его рейтинг упал еще ниже. Эксперты несколько объяснений.

В это время произошло хаотичное вывода американского контингента из Афганистана после 20 лет войны, говорят аналитики. Они также подчеркивают упорное политическое противостояние между республиканцами и демократами в Вашингтоне об увеличении потолка госдолга, а также спор в Демократической партии США по размеру и объему плана Байдена по крупнейшего за последние 50 лет плана об увеличении социальной защиты населения.

Также отмечается рост случаев заражения коронавируса, а почти 70000000 американцев до сих пор не вакцинированы. Байден ввел обязательную прививку или регулярные тестирования на коронавирус для компаний из более чем 100 работниками, но в некоторых штатах и компаниях эти требования не выполняют.

Принятие законодательных инициатив и уменьшения угрозы коронавируса могут усилить позиции Байдена, но, как отмечает сайт FiveThirtyEight, сейчас Байдена поддерживает наименьшее количество избирателей на данный момент президентства, чем почти всех американских президентов с 1945 года. Исключение составляют только два президента, один из них - Дональд Трамп.

Напомним

Президент США впервые объявил День празднования Коренных народов США.

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