Рейсовий автобус у Львові на смерть збив пішохода
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 вересня. УНН. У селищі Брюховичі, підпорядкованому Шевченківському району міста Львова, рейсовий автобус смертельно травмував 48-річного пішохода. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області, передає УНН.
"У поліцію близько 6:20 надійшло повідомлення про те, що в Брюховичах на вулиці Незалежній сталася дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили правоохоронці, 62-річний водій рейсового автобуса "Електрон" скоїв наїзд на пішохода, 49-річного місцевого мешканця", - повідомили у поліції.
Від отриманих травм чоловік помер на місці події. З’ясовуються обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, неповнолітній скутерист напідпитку зіткнувся з легковиком на Львівщині.