Реєструвати місце проживання в "Дії" зможуть громадяни з паспортом-книжечкою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Реєстрація місця проживання онлайн через додаток “Дія” стане можливою для громадян України, що мають паспорт у формі книжечки. Відповідну постанову ухвалив сьогодні уряд, передає кореспондент УНН.
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“Послуга реєстрації місця проживання онлайн стане доступною для тих українців, які мають паспорти у формі книжки. Уряд затвердив з доопрацюванням експериментальний проєкт, який дасть можливість здійснювати прописку в електронній формі за допомогою порталу Дія”, — написав у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Деталі
Відповідно до проекту постанови, документом пропонується розширити дію відповідного експериментального проекту на більш широке коло осіб, а саме на тих, хто має паспорт громадянина України у формі книжечки.
Крім того, передбачено можливість для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у разі необхідності, при зміні місця проживання отримати окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів за заявою в електронній формі через портал “Дія”.
Додамо
Як писав УНН, минулого тижня Верховна Рада прийняла в цілому закон, яким передбачається реєстрація місця проживання онлайн через додаток “Дія”.