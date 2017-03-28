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Реєстр е-декларацій "офіційно" перестав працювати

Реєстр е-декларацій "офіційно" перестав працювати

Київ • УНН

 • 11836 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що Єдиний реєстр електронних декларацій перестав працювати. Про це повідомляється на сайті НАЗК, передає УНН.

"Реєстр не працює", - вказано на сатйі НАЗК у полі, за допомогою якого можна перейти на Євдиний реєстр е-декларацій.

При цьому вказано, що на сайті "проводяться технічні роботи".

Нагадаємо, українські посадовці скаржаться на те, що не можуть подати свої декларації, оскільки Єдиний державний реєстр декларацій перевантажений.

У НАЗК запропонували скликати термінове засідання щодо збоїв у роботі реєстру е-декларацій.

Також нагадаємо, особи, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування мають подати щорічні електронні декларації за 2016 рік до 1 квітня цього року. Тобто, фактично залишається чотири дні до завершення другої хвилі е-декларування.

При цьому ВР проголосувала закон, яким до 1 травня подовжується строк подачі е-декларацій для нових декларантів.

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