Реєстр е-декларацій "офіційно" перестав працювати
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що Єдиний реєстр електронних декларацій перестав працювати. Про це повідомляється на сайті НАЗК, передає УНН.
"Реєстр не працює", - вказано на сатйі НАЗК у полі, за допомогою якого можна перейти на Євдиний реєстр е-декларацій.
При цьому вказано, що на сайті "проводяться технічні роботи".
Нагадаємо, українські посадовці скаржаться на те, що не можуть подати свої декларації, оскільки Єдиний державний реєстр декларацій перевантажений.
У НАЗК запропонували скликати термінове засідання щодо збоїв у роботі реєстру е-декларацій.
Також нагадаємо, особи, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування мають подати щорічні електронні декларації за 2016 рік до 1 квітня цього року. Тобто, фактично залишається чотири дні до завершення другої хвилі е-декларування.
При цьому ВР проголосувала закон, яким до 1 травня подовжується строк подачі е-декларацій для нових декларантів.