Реестр э-деклараций "официально" перестал работать
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции сообщили, что Единый реестр електронных деклараций перестал работать. Об этом сообщается на сайте НАПК, передает УНН.
"Реестр не работает", - указано на сайте НАПК в поле, с помощью которого можно перейти на Единый реестр э-деклараций.
При этом указано, что на сайте "проводятся технические работы".
Напомним, украинские чиновники жалуются на то, что не могут подать свои декларации, поскольку Единый государственный реестр деклараций перегружен.
В НАПК предложили созвать срочное заседание по сбоев в работе реестра э-деклараций.
Также напомним, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления должны подать ежегодные электронные декларации за 2016 год до 1 апреля этого года. То есть, фактически остается четыре дня до завершения второй волны э-декларирования.
При этом ВР проголосовала закон, которым до 1 мая увеличивается срок подачи электронной декларации для новых декларантов.