Реестр э-деклараций "официально" перестал работать

"Реестр не работает", - указано на сайте НАПК в поле, с помощью которого можно перейти на Единый реестр э-деклараций.

При этом указано, что на сайте "проводятся технические работы".

Напомним, украинские чиновники жалуются на то, что не могут подать свои декларации, поскольку Единый государственный реестр деклараций перегружен.

В НАПК предложили созвать срочное заседание по сбоев в работе реестра э-деклараций.

Также напомним, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления должны подать ежегодные электронные декларации за 2016 год до 1 апреля этого года. То есть, фактически остается четыре дня до завершения второй волны э-декларирования.

При этом ВР проголосовала закон, которым до 1 мая увеличивается срок подачи электронной декларации для новых декларантов.