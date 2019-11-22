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Рейдерство "Володимир-Волинської птахофабрики" тепер розслідують у Полтаві

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом акціями ВАТ “Володимир — Волинська птахофабрика” триває. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.

Спочатку підслідність у кримінальному провадженні була визначена за слідчими ГПУ, але тепер справа передана у теруправління ДБР Полтави.

“Наразі здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава”, — зазначили в ГПУ.

Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 12015000000000336 від 25 липня 2015 року, за фактами заволодіння шахрайським способом акціями ВАТ “Володимир — Волинська птахофабрика”, використання завідомо підроблених документів та постановлення судами завідомо неправосудних рішень, на підставі яких позбавлено права власності на акції ВАТ “Володимир — Волинська птахофабрика” законних власників за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 375, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі встановили, що у серпні 2007 року суддя Комсомольського районного суду міста Херсон визнала недійсним з моменту укладання договір купівлі-продажу акцій власного випуску від 29 січня 2007 року, укладений між ВАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” та компанією Pollentia Enterprises Limited, та зобов’язала ТОВ “Захід-Реєстр” протягом одного календарного дня внести до системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” запис про перехід права власності на 29 991 344 простих іменних акцій емітента ВАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” до ВАТ “Володимир-Волинська птахофабрика”. Дії судді, на думку слідчих, призвели до заволодіння шахрайським способом акціями ВАТ “Володимир — Волинська птахофабрика”.

До вчинення вказаного злочину можуть бути причетними щонайменше 10 службових осіб ВАТ “Володимир-Волинська птахофабрика”, свідчать дані Реєстру.

Нині “Володимир-Волинська птахофабрика” входить в групу компаній, що належить родині ексдепутатів Добкіних.

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