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Rexit: у Білому Домі відреагували на звістку про відставку Тіллерсона

Rexit: у Білому Домі відреагували на звістку про відставку Тіллерсона

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Білий дім відреагував на повідомлення про відставку Рекса Тіллерсона в якості державного секретаря, заявивши, що він все ще знаходиться на роботі і "в даний час не анонсував кадрові перестановки", повідомляє УНН з посиланням на The Journal.

"Секретар Тіллерсон продовжує очолювати Державний департамент, і весь кабінет спрямований на завершення цього неймовірно успішного першого року адміністрації президента Трампа", - зазначила прес-секретар Білого Дому Сара Сандерс.

Нагадаємо, американські ЗМІ, посилаючись на джерела при владі, повідомили сьогодні про те, що Білий дім обговорює план заміни Рекса Тіллерсона на посту державного секретаря США.

У той же час президент США, відповідаючи на запитання, чи хоче він, щоб Тіллерсон залишався на своєму посту, сказав лише: "Рекс все ще тут".

Білий дім також не надто намагався спростувати чутки.

"Як сказав президент, "Рекс все ще тут", - сказала Сандерс.

У соцмережах чутки про відставку Тіллерсона почали називати Rexit - на кшталт Brexit.

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