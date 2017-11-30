Rexit: у Білому Домі відреагували на звістку про відставку Тіллерсона
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Білий дім відреагував на повідомлення про відставку Рекса Тіллерсона в якості державного секретаря, заявивши, що він все ще знаходиться на роботі і "в даний час не анонсував кадрові перестановки", повідомляє УНН з посиланням на The Journal.
"Секретар Тіллерсон продовжує очолювати Державний департамент, і весь кабінет спрямований на завершення цього неймовірно успішного першого року адміністрації президента Трампа", - зазначила прес-секретар Білого Дому Сара Сандерс.
Нагадаємо, американські ЗМІ, посилаючись на джерела при владі, повідомили сьогодні про те, що Білий дім обговорює план заміни Рекса Тіллерсона на посту державного секретаря США.
У той же час президент США, відповідаючи на запитання, чи хоче він, щоб Тіллерсон залишався на своєму посту, сказав лише: "Рекс все ще тут".
Білий дім також не надто намагався спростувати чутки.
"Як сказав президент, "Рекс все ще тут", - сказала Сандерс.
У соцмережах чутки про відставку Тіллерсона почали називати Rexit - на кшталт Brexit.