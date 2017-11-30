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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74530 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 70728 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78622 просмотра

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Rexit: в Белом Доме отреагировали на известие об отставке Тиллерсона

Rexit: в Белом Доме отреагировали на известие об отставке Тиллерсона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Белый дом отреагировал на сообщение об отставке Рекса Тиллерсона в качестве государственного секретаря, заявив, что он все еще находится на работе и "в данное время не анонсировал кадровые перестановки", сообщает УНН со ссылкой на The Journal.

"Секретарь Тиллерсон продолжает возглавлять Государственный департамент, и весь кабинет направлен на завершение этого невероятно успешного первого года администрации президента Трампа", - отметила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

Напомним, американские СМИ, ссылаясь на источники во власти, сообщили сегодня о том, что Белый дом обсуждает план замены Рекса Тиллерсона на посту государственного секретаря США.

В то же время президент США, отвечая на вопрос, хочет ли он, чтобы Тиллерсон оставался на своем посту, сказал только: "Рекс все еще здесь".

Белый дом также не слишком пытался опровергнуть слухи.

"Как сказал президент, "Рекс все еще здесь", - сказала Сандерс.

В соцсетях слухи об отставке Тиллерсона стали называть Rexit - по аналогии с Brexit.

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