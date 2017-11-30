Rexit: в Белом Доме отреагировали на известие об отставке Тиллерсона
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Белый дом отреагировал на сообщение об отставке Рекса Тиллерсона в качестве государственного секретаря, заявив, что он все еще находится на работе и "в данное время не анонсировал кадровые перестановки", сообщает УНН со ссылкой на The Journal.
"Секретарь Тиллерсон продолжает возглавлять Государственный департамент, и весь кабинет направлен на завершение этого невероятно успешного первого года администрации президента Трампа", - отметила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.
Напомним, американские СМИ, ссылаясь на источники во власти, сообщили сегодня о том, что Белый дом обсуждает план замены Рекса Тиллерсона на посту государственного секретаря США.
В то же время президент США, отвечая на вопрос, хочет ли он, чтобы Тиллерсон оставался на своем посту, сказал только: "Рекс все еще здесь".
Белый дом также не слишком пытался опровергнуть слухи.
"Как сказал президент, "Рекс все еще здесь", - сказала Сандерс.
В соцсетях слухи об отставке Тиллерсона стали называть Rexit - по аналогии с Brexit.