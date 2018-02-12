"Ревізорів" з МВФ сьогодні чекають у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Команда експертів Міжнародного валютного фонду цього тижня відвідає Київ для проведення технічних обговорень з представниками влади. Про це сказав раніше постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає УНН з посиланням на повідомлення представництва МВФ в Україні.
“Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 12 по 16 лютого для проведення технічних обговорень з представниками влади України”, - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, Національний банк України розраховує на підписання нової програми з МВФ у 2020 році.