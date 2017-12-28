Рева виступив за надання грошової допомоги при усиновленні дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністр соціальної політики України Андрій Рева виступив за виплату допомоги при всиновленні дітей до їхнього повноліття. Про це він заявив на прес-конференції, передає УНН.
А.Рева зазначив, що наразі в Україні є три форми сімейного піклування: усиновлення, прийомна сім'я та патронатна сім'я.
"Відсоток усиновлених дітей дуже малий. Часто буває таке, що дитина живе в прийомній сім'ї роками, а її не всиновлюють. Чому? Бо прийомним сім'ям виплачують допомогу, на відміну від усиновлення. Я думаю, що було б правильно, якщо б, навіть при усиновленні, продовжувати платити грошову допомогу до 18 років", - заявив А.Рева.
Нагадаємо, цього року на реабілітацію людей з інвалідністю виплатили більше 1,6 млрд грн.