Рева пообіцяв ріст власних надходжень до ПФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство соціальної політики планує, що у 2019 році власні надходження Пенсійного фонду України зростуть на 11,4% у порівнянні з 2018 роком - до 230,7 млрд грн. Про це на засіданні колегії міністерства повідомив міністр соцполітики Андрій Рева, передає УНН.
”У 2019 передбачено, що власні надходження Пенсійного фонду, у порівнянні з 2018 роком, зростуть ще на 23,6 млрд грн, або на 11,4%”, - сказав він.
Міністр додав, що в передбачувану суму зростання включено 8,4 млрд грн, отриманих від пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах.
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Як повідомляв УНН, на виплату пенсій Пенсійний фонд України у лютому запозичив у Держказначейства 3,8 млрд грн.
Раніше УНН повідомляв, сукупні надходження до Пенсійного фонду України (ПФУ) цього року складуть близько 400 млрд грн, яких має вистачити на проведення індексації і підвищення пенсій в країні.