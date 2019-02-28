Рева пообіцяв ріст власних надходжень до ПФУ

”У 2019 передбачено, що власні надходження Пенсійного фонду, у порівнянні з 2018 роком, зростуть ще на 23,6 млрд грн, або на 11,4%”, - сказав він.



Міністр додав, що в передбачувану суму зростання включено 8,4 млрд грн, отриманих від пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах.



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Як повідомляв УНН, на виплату пенсій Пенсійний фонд України у лютому запозичив у Держказначейства 3,8 млрд грн.



Раніше УНН повідомляв, сукупні надходження до Пенсійного фонду України (ПФУ) цього року складуть близько 400 млрд грн, яких має вистачити на проведення індексації і підвищення пенсій в країні.