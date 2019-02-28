Рева пообещал рост собственных поступлений в ПФУ

"В 2019 предусмотрено, что собственные поступления Пенсионного фонда, по сравнению с 2018 годом, вырастут еще на 23,6 млрд грн, или на 11,4%", - сказал он.



Министр добавил, что в предполагаемую сумму рост включено 8,4 млрд грн, полученных от льготного растаможивания автомобилей на еврономерах.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионный фонд не выплатил 40% пенсий в январе



Как сообщал УНН, на выплату пенсий Пенсионный фонд Украины в феврале позаимствовал у Госказначейства 3,8 млрд грн.



Ранее УНН сообщал, что совокупные поступления в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в этом году составят около 400 млрд грн, которых должно хватить на проведение индексации и повышения пенсий в стране.