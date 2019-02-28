Рева пообещал рост собственных поступлений в ПФУ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 18466 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 41520 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119931 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122749 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124367 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154641 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117334 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141278 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Рева пообещал рост собственных поступлений в ПФУ

Рева пообещал рост собственных поступлений в ПФУ

Киев  •  УНН

 • 10478 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министерство социальной политики планирует, что в 2019 году собственные поступления Пенсионного фонда Украины возрастут на 11,4% по сравнению с 2018 годом - до 230,7 млрд грн. Об этом на заседании коллегии министерства сообщил министр соцполитики Андрей Рева, передает УНН.

"В 2019 предусмотрено, что собственные поступления Пенсионного фонда, по сравнению с 2018 годом, вырастут еще на 23,6 млрд грн, или на 11,4%", - сказал он.

Министр добавил, что в предполагаемую сумму рост включено 8,4 млрд грн, полученных от льготного растаможивания автомобилей на еврономерах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионный фонд не выплатил 40% пенсий в январе

Как сообщал УНН, на выплату пенсий Пенсионный фонд Украины в феврале позаимствовал у Госказначейства 3,8 млрд грн.

Ранее УНН сообщал, что совокупные поступления в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в этом году составят около 400 млрд грн, которых должно хватить на проведение индексации и повышения пенсий в стране.

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