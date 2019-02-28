Рева пообещал рост собственных поступлений в ПФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министерство социальной политики планирует, что в 2019 году собственные поступления Пенсионного фонда Украины возрастут на 11,4% по сравнению с 2018 годом - до 230,7 млрд грн. Об этом на заседании коллегии министерства сообщил министр соцполитики Андрей Рева, передает УНН.
"В 2019 предусмотрено, что собственные поступления Пенсионного фонда, по сравнению с 2018 годом, вырастут еще на 23,6 млрд грн, или на 11,4%", - сказал он.
Министр добавил, что в предполагаемую сумму рост включено 8,4 млрд грн, полученных от льготного растаможивания автомобилей на еврономерах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионный фонд не выплатил 40% пенсий в январе
Как сообщал УНН, на выплату пенсий Пенсионный фонд Украины в феврале позаимствовал у Госказначейства 3,8 млрд грн.
Ранее УНН сообщал, что совокупные поступления в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в этом году составят около 400 млрд грн, которых должно хватить на проведение индексации и повышения пенсий в стране.