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Рева не хоче міністерського портфеля в іншому уряді

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Міністр соціальної політики Андрій Рева не планує балотуватися в народні депутати, а хотів би продовжити роботу на посаді міністра, але виключно в уряді Володимира Гройсмана. Про це повідомив сам міністр соціальної політики Андрій Рева в коментарі журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Рева не хоче міністерського портфеля в іншому уряді

"Я не планую бути народним депутатом. Міністром я працював в уряді Володимира Гройсмана. Якщо буде уряд Володимира Борисовича, і він буде вважати, що я потрібен, - це один варіант. Якщо буде інший уряд – я таких варіантів не розглядаю", - зазначив міністр.

При цьому він додав, що йому вистачає зарплати, яку він отримує на посаді міністра соціальної політики, і вважає, що міністри цілком можуть жити на зарплату, якою вона є.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман залишатиметься у політиці, братиме участь у виборах до парламенту, а його політсила матиме назву “Українська стратегія”.

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