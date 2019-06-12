Рева не хоче міністерського портфеля в іншому уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Міністр соціальної політики Андрій Рева не планує балотуватися в народні депутати, а хотів би продовжити роботу на посаді міністра, але виключно в уряді Володимира Гройсмана. Про це повідомив сам міністр соціальної політики Андрій Рева в коментарі журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Я не планую бути народним депутатом. Міністром я працював в уряді Володимира Гройсмана. Якщо буде уряд Володимира Борисовича, і він буде вважати, що я потрібен, - це один варіант. Якщо буде інший уряд – я таких варіантів не розглядаю", - зазначив міністр.
При цьому він додав, що йому вистачає зарплати, яку він отримує на посаді міністра соціальної політики, і вважає, що міністри цілком можуть жити на зарплату, якою вона є.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман залишатиметься у політиці, братиме участь у виборах до парламенту, а його політсила матиме назву “Українська стратегія”.