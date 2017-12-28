Рева: кожному звільненому з полону нададуть індивідуальну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Проблеми кожного звільненого з полону українського заручника вивчать окремо і нададуть індивідуальну грошову і соціальну допомогу. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.
“Готуємо проект постанови про надання матеріальної допомоги звільненим. Крім того, зараз йдуть на міста мої доручення, щоб вивчили потреби кожного звільненого окремо і почали допомогати. Комусь треба роботу знайти, комусь лікуватись. Кожному допоможуть індивідуально”, — заявив А.Рева.
За його словами, пропозиція Мінсоцполітики щодо суми грошової допомоги звільненим — 100 тисяч гривень.
Крім того, А.Рева повідомив, що якщо заручник до полону був працевлаштований або проходив службу в армії, то термін полону буде зарахований як трудовий стаж або проходження служби.
“Якщо звільнений був працевлаштований — термін полону буде зарахований у трудовий стаж. Те ж саме стосується і служби в армії”, — зазначив міністр.
Як повідомляв УНН, 27 грудня відбувся обмін для звільнення українських заручників на Донбасі. З полону звільнили 74 заручників.