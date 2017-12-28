Рева анонсував програми щодо житла "афганцям" та бійцям АТО - переселенцям
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У наступному році уряд має намір реалізувати програми з забезпечення житлом "афганців" та бійців АТО, які є ще й переселенцями. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.
"Ще дві програми нами в наступному році буде реалізовано. 200 млн гривень - це програма забезпечення житлом учасників бойових дій на території інших країн, простою мовою - афганців. Та 25 млн гривень на учасників бойових дій, які є внутрішньо переміщеними особами. Ці люди не можуть повернутися на непідконтрольну територію, отже їх потрібно забезпечити житлом", - заявив А.Рева.
Нагадаємо, А.Рева заявив, що кожному звільненому з полону нададуть індивідуальну допомогу.