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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рев анонсировал программы относительно жилью "афганцам" и бойцам АТО - переселенцам

Киев • УНН

 • 14153 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В следующем году правительство намерено реализовать программы по обеспечению жильем "афганцев" и бойцов АТО, которые еще и являются переселенцами. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.

Рев анонсировал программы относительно жилью "афганцам" и бойцам АТО - переселенцам

"Еще две программы нами в следующем году будет реализовано. 200 млн гривен - это программа обеспечения жильем участников боевых действий на территории других стран, простым языком - афганцев. И 25 млн гривен на участников боевых действий, которые являются внутренне перемещенными лицами. Эти люди не могут вернуться на неподконтрольную территорию, следовательно их нужно обеспечить жильем", - заявил А.Рева.

Напомним, А.Рева заявил, что каждому освобожденному из плена предоставят индивидуальную помощь.

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