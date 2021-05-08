Reuters: у Лівії бойовики штурмували готель, де засідала Рада Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Озброєні формування у місті Тріполі штурмували готель, де засідала нова Рада Президента Лівії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
На зображеннях у соціальних мережах були зображені озброєні чоловіки у формі, які стояли біля входу в Corinthia Hotel. Групи висловили гнів на міністра закордонних справ уряду національної єдності Наджлу ель-Мангуш.
Перед штурмом готелю 7 травня операційний зал збройних формувань у Тріполі заявив у соціальних мережах, що вони зібралися для обговорення "безвідповідальних заяв" Мангуша, а пізніше закликав GNU офіційно відхилити Хафтара.
Рада Президента, яка виконує функції глави держави, була обрана за сприянням Організації Об'єднаних Націй, під час якого було обрано новий уряд національної єдності, який вступив у владу в березні.
Прем'єр-міністр єдності Абдельхамід Дбейбе працював задля того, щоб заручитися підтримкою багатьох конкуруючих фракцій Лівії, сформувавши великий кабінет міністрів, який включав безліч ідеологічних та регіональних діячів. Однак і Рада Президента, і Уряд національної єдності стикалися як з внутрішньою критикою, так і з викликами владі.
Доповнення
У Тріполі збройні угруповання, які витіснили Хафтара зі столиці за підтримки Туреччини, досі контролюють вулиці. Іноземні найманці залишаються закріпленими по обидва боки сильно укріпленої лінії фронту, незважаючи на міжнародні заклики воюючих сторін витягнути їх з країни.
Минулого тижня міністр закордонних справ Мангоуш повторив заклик до всіх іноземних бойовиків піти, стоячи поруч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлутом Чавушоглу.
Туреччина заявляє, що її військова присутність у Лівії відрізняється від присутності інших іноземних сил, оскільки її запросив попередній уряд, визнаний ООН, і вона не відступить, поки інші не прийдуть.
Нагадаємо
Представники сторін, що конфліктують в Лівії, під час зустрічі у п’ятницю, 5 лютого у Женеві, обрали новий тимчасовий уряд, який, як очікується, прокладе шлях до припинення громадянської війни і проведення загальнонаціональних виборів у грудні цього року