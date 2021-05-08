Reuters: в Ливии боевики штурмовали отель, где заседал Совет Президента

Детали

На фото в социальных сетях были изображены вооруженные мужчины в форме, стоявшие у входа в Corinthia Hotel. Группы выразили гнев на министра иностранных дел правительства национального единства Наджлу эль-Мангуш.

Перед штурмом отеля 7 мая операционный зал вооруженных формирований в Триполи заявил в социальных сетях, они собрались для обсуждения “безответственных заявлений” Мангуш, а позже призвал GNU официально отклонить Хафтара.

Совет Президента, которая выполняет функции главы государства, была выбрана при содействии Организации Объединенных Наций, во время которого было избрано новое правительство национального единства, который вступил во власть в марте.

Премьер-министр единства Абдельхамид Дбейбе работал для того, чтобы заручиться поддержкой многих конкурирующих фракций Ливии, сформировав большой кабинет министров, который включал множество идеологических и региональных деятелей. Однако и Совет Президента, и Правительство национального единства сталкивались как с внутренней критикой, так и с вызовами власти.

Дополнение

В Триполи вооруженные группировки, которые вытеснили Хафтара из столицы при поддержке Турции, до сих пор контролируют улицы. Иностранные наемники остаются закрепленными с обеих сторон сильно укрепленной линии фронта, несмотря на международные призывы воюющих сторон вытащить их из страны.

На прошлой неделе министр иностранных дел Мангоуш повторил призыв ко всем иностранным боевиков уйти, стоя рядом с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу.

Турция заявляет, что ее военное присутствие в Ливии отличается от присутствия других иностранных сил, поскольку ее пригласил предыдущее правительство, признан ООН, и она не отступит, пока другие не придут.

Напомним

Представители конфликтующих в Ливии, во время встречи в пятницу, 5 февраля в Женеве, выбрали новое временное правительство, которое, как ожидается, проложит путь к прекращению гражданской войны и проведения общенациональных выборов в декабре этого года