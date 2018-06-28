Reuters: США "урізали" фінансування контртерористичного управління ООН, очолюване росіянином

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 60187 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 122687 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 109121 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 141302 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 111727 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 123109 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 163137 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190324 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 299841 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167431 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
78 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

25 березня, 21:35 • 18411 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 25350 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 22161 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 20563 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 18131 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 10696 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 7607 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 141285 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 169635 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 299829 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 35383 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 54513 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 58858 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 56946 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 71094 перегляди
Актуальне
Reuters: США "урізали" фінансування контртерористичного управління ООН, очолюване росіянином

Reuters: США "урізали" фінансування контртерористичного управління ООН, очолюване росіянином

Київ • УНН

 • 9835 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Сполучені Штати Америки скоротили фінансування на суму в 2 мільйони доларів для Контртерористичного управління ООН, яке очолює колишній російський дипломат та заступник генерального секретаря Володимир Воронков та знизили рівень американської участі в Конференції глав контртерористичних відомств країн-членів ООН що відкривається в чертвер у Нью-Йорку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника, інформує УНН.

“У середу Сполучені Штати скоротили фінансування на суму у два мільйони доларів США для Контртерористичного управління ООН і зменшили свою присутність на конференції з питань боротьби зі тероризмом. Натомість адміністрація Трампа перерозподілить ці гроші на підтримку реформи світової організації (ООН — прим. ред.)”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держсекретар США розповів про майбутнє Росії у глобальних дискусіях

У якості формального обґрунтування скорочення фінансування джерело назвало рішення ООН закрити для представників неурядових організацій частина дискусій на конференції. На питання, чи пов’язано рішення стосовно фінансового скорочення і з тим фактом, що главою Контртерористичного управління є росіянин, чиновник заявив: “Це має значення”. Американець пояснив, що глава цього управління піддається тиску з боку Росії у тому, що стосується організації конференції.

Джерело повідомило, що влада США і деяких інших країн клопотали перед генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і його заступником Воронковим, щоб представників неурядових організацій допустили до участі в усіх засіданнях конференції. “Наші прохання не були почуті, натомість думки таких країн, як Сирія, Венесуела, Іран і Росія, як видається, мають більшу вагу в цьому питанні, ніж думки країн, що роблять найбільше для боротьби зі тероризмом”, — заявив він Reuters.

Нагадаємо, питання зміцнення міжнародного співробітництва в боротьбі з тероризмом будуть у центрі уваги конференції глав антитерористичних відомств держав-членів Організації Об’єднаних Націй (ООН), що відкривається в четвер. Як очікується, у форумі візьмуть участь делегати з майже 120 країн, 25 міжнародних організацій та понад сотню НКО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,485.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.65
Ethereum
$2,059.31