Reuters: США "урізали" фінансування контртерористичного управління ООН, очолюване росіянином

“У середу Сполучені Штати скоротили фінансування на суму у два мільйони доларів США для Контртерористичного управління ООН і зменшили свою присутність на конференції з питань боротьби зі тероризмом. Натомість адміністрація Трампа перерозподілить ці гроші на підтримку реформи світової організації (ООН — прим. ред.)”, — йдеться у повідомленні.

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У якості формального обґрунтування скорочення фінансування джерело назвало рішення ООН закрити для представників неурядових організацій частина дискусій на конференції. На питання, чи пов’язано рішення стосовно фінансового скорочення і з тим фактом, що главою Контртерористичного управління є росіянин, чиновник заявив: “Це має значення”. Американець пояснив, що глава цього управління піддається тиску з боку Росії у тому, що стосується організації конференції.

Джерело повідомило, що влада США і деяких інших країн клопотали перед генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і його заступником Воронковим, щоб представників неурядових організацій допустили до участі в усіх засіданнях конференції. “Наші прохання не були почуті, натомість думки таких країн, як Сирія, Венесуела, Іран і Росія, як видається, мають більшу вагу в цьому питанні, ніж думки країн, що роблять найбільше для боротьби зі тероризмом”, — заявив він Reuters.

Нагадаємо, питання зміцнення міжнародного співробітництва в боротьбі з тероризмом будуть у центрі уваги конференції глав антитерористичних відомств держав-членів Організації Об’єднаних Націй (ООН), що відкривається в четвер. Як очікується, у форумі візьмуть участь делегати з майже 120 країн, 25 міжнародних організацій та понад сотню НКО.