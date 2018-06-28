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Reuters: США "урезали" финансирование контртеррористического управления ООН, возглавляемое россиянином

Reuters: США "урезали" финансирование контртеррористического управления ООН, возглавляемое россиянином

Киев  •  УНН

 • 9834 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Соединенные Штаты Америки сократили финансирование на сумму в 2 миллиона долларов для контртеррористического управления ООН, которое возглавляет бывший российский дипломат и заместитель генерального секретаря Владимир Воронков, а также снизили уровень американского участия в Конференции глав контртеррористических ведомств стран-членов ООН, которая открывается в чертвер в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, передает УНН.

“В среду Соединенные Штаты сократили финансирование на сумму в два миллиона долларов США для контртеррористического управления ООН и уменьшили свое присутствие на конференции по вопросам борьбы с терроризмом. Администрация Трампа перераспределит эти деньги на поддержку реформы мировой организации (ООН — прим. Ред.)”, — говорится в сообщении.

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В качестве формального обоснования сокращения финансирования источник назвал решение ООН закрыть для представителей неправительственных организаций часть дискуссий на конференции. На вопрос, связано решение по финансовому сокращения и с тем фактом, что главой Контртеррористического управления является россиянин, чиновник заявил: “Это имеет значение”. Американец объяснил, что глава этого управления подвергается давлению со стороны России в том, что касается организации конференции.

Источник сообщил, что власти США и некоторых других стран ходатайствовали перед генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и его заместителем Воронковым, чтобы представителей неправительственных организаций допустили к участию во всех заседаниях конференции. “Наши просьбы не были услышаны, зато мысли таких стран, как Сирия, Венесуэла, Иран и Россия, как представляется, имеют больший вес в этом вопросе, чем мысли стран, которые делают больше для борьбы с терроризмом”, — заявил он Reuters.

Напомним, вопросы укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом будут в центре внимания конференции глав антитеррористических ведомств государств-членов Организации Объединенных Наций (ООН), открывается в четверг. Как ожидается, в форуме примут участие делегаты из почти 120 стран, 25 международных организаций и более сотни НКО.

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