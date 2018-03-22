Reuters: розумові здібності екс-шпигуна Скрипаля під загрозою

КИЇВ. 22 березня. УНН. Колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька Юлія залишаються в лікарні під дією снодійних засобів, їх розумові здібності можуть бути під загрозою. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на висновки британського суду, передає УНН.