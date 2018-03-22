Reuters: розумові здібності екс-шпигуна Скрипаля під загрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька Юлія залишаються в лікарні під дією снодійних засобів, їх розумові здібності можуть бути під загрозою. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на висновки британського суду, передає УНН.
“У рішенні Британського суду йдеться, що Скрипаль і його дочка залишаються в лікарні під сильними снодійними; йдеться, що їх розумові здібності можуть бути під загрозою невідомого ступеню через атаку нервово-паралітичних речовин”, — повідомляє видання.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері.
Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
На початку тижня голова МЗС Британії Боріс Джонсон заявив, що отримані спеціалістами з британських лабораторій зразки з Солсбері будуть передані для вивчення фахівцям Організації заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які прибули до Великої Британії 19 березня для допомоги в розслідуванні справи.
20 березня експерти ОЗХЗ прибули в дослідний центр Портон Даун в рамках розслідування. Як повідомляє Reuters, результати досліджень експертів готові і підтверджують версію британії про отруєння.