Reuters: умственные способности экс-шпиона Скрипаля под угрозой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в больнице под действием снотворных средств, их умственные способности могут оказаться под угрозой. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на выводы британского суда, передает УНН.
"В решении Британского суда говорится, что Скрипаль и его дочь остаются в больнице под сильными снотворными, говорится, что их умственные способности могут оказаться под угрозой неизвестной степени из-за атаки нервно-паралитических веществ", - сообщает издание.
Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
В начале недели глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что полученные специалистами из британских лабораторий образцы с Солсбери будут переданы для изучения специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые прибыли в Великобританию 19 марта для помощи в расследовании дела.
20 марта эксперты ОЗХО прибыли в исследовательский центр Портон Даун в рамках расследования. Как сообщает Reuters, результаты исследований экспертов готовы и подтверждают версию британии об отравлении.