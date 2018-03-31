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Reuters: ООН стурбована можливістю погіршення ситуації у Секторі Гази

Київ • УНН

 • 11652 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. ООН стурбована можливістю погіршенням ситуації, що склалася в Секторі Гази на кордоні з Ізраїлем. Про це повідомив помічник генсека всесвітньої організації з політичних питань Тайє-Брук Зеріхун, інформує УНН.

За його словами, ситуація в Газі “може погіршитися в найближчі дні”. “Ізраїль повинен дотримуватися своїх зобов’язань відповідно до міжнародних прав людини і гуманітарного права, — наводить слова помічника генсека ООН агентство Reuters. — Смертоносні сили повинні застосовуватися лише в якості крайніх заходів, а будь-які випадки загибелі мають бути розслідувані владою”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Секторі Гази стався вибух під час руху конвою очільника палестинського уряду

Reuters також наводить слова американського дипломата в ООН Уолтера Міллера, який заявив, що США “глибоко засмучені” випадками загибелі в секторі Гази. “Ми закликаємо залучені сторони вжити заходів з тим, щоб знизити напруженість і ризик нових зіткнень”, — зазначив він. За його словами, ті, хто “використовує протести в якості прикриття для підбурювання до насильства, наражають на небезпеку невинні життя”.

Нагадаємо, десятки тисяч палестинців (до 30 тис.) вийшли на маніфестації уздовж кордону Сектора Гази та Ізраїлю, приурочені до Дня землі, пам'ятної дати присвяченої темі виселення палестинців з їх земель Ізраїлем з вимогою повернення палестинських біженців на рідну землю. У багатьох районах демонстрації переростали у зіткнення з ізраїльськими військами і поліцією. За останніми даними палестинського міністерства охорони здоров’я, щонайменше 16 палестинців були вбиті ізраїльськими військовими під час безперервних сутичок, поранення на даний момент отримали не менше 1,4 тисячі арабів.

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