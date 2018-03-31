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Reuters: ООН обеспокоена возможностью ухудшения ситуации в Секторе Газа

Reuters: ООН обеспокоена возможностью ухудшения ситуации в Секторе Газа

Киев  •  УНН

 • 11652 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. ООН обеспокоена возможностью ухудшением ситуации в Секторе Газа на границе с Израилем. Об этом сообщил помощник генсека всемирной организации по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун, информирует УНН.

По его словам, ситуация в Газе “может ухудшиться в ближайшие дни”. “Израиль должен соблюдать свои обязательства в соответствии с международными правами человека и гуманитарного права, — приводит слова помощника генсека ООН агентство Reuters. — Смертоносные силы должны применяться лишь в качестве крайних мер, а любые случаи гибели должны быть расследованы властью”.

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Reuters также приводит слова американского дипломата в ООН Уолтера Миллера, который заявил, что США “глубоко опечалены” случаями гибели в секторе Газа. “Мы призываем вовлеченные стороны принять меры с тем, чтобы снизить напряженность и риск новых столкновений”, — отметил он. По его словам, те, кто “использует протесты в качестве прикрытия для подстрекательства к насилию, подвергают опасности невинные жизни”.

Напомним, десятки тысяч палестинцев (до 30 тыс.) вышли на манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля, приуроченные ко Дню земли, памятной даты посвященной теме выселения палестинцев с их земель Израилем с требованием возвращения палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, не менее 16 палестинцев были убиты израильскими военными во время непрерывных столкновений, ранения на данный момент получили не менее 1,4 тысячи арабов.

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