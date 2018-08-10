Reuters: щонайменше 30 людей постраждали під час вибуху на заводі в Бразилії

“Ніхто з постраждалих не перебуває в критичному стані, більшість з них отримало невеликі ушкодження”, — наводить агентство заяву компанії-виробника сталі Usiminas, якій належить завод.

Як уточнює агентство, джерелом вибуху стало обладнання для зберігання газу.