Reuters: щонайменше 30 людей постраждали під час вибуху на заводі в Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Щонайменше 30 осіб було в п’ятницю доставлені в лікарню після того, як вибух стався на заводі в бразильському муніципалітеті Іпатінга (штат Мінас-Жерайс). Про це повідомило агентство Reuters, інформує УНН.
“Ніхто з постраждалих не перебуває в критичному стані, більшість з них отримало невеликі ушкодження”, — наводить агентство заяву компанії-виробника сталі Usiminas, якій належить завод.
Як уточнює агентство, джерелом вибуху стало обладнання для зберігання газу.